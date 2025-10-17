Incastrato in un macchinario mentre lavora il legno | 44enne in codice rosso
RUFFANO - Stava lavorando all’interno di un’azienda di lavorazione del legno, nella zona industriale di Ruffano, l’operaio 44enne rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi. È la sintesi dell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto nel Salento, che riporta alle attenzioni delle cronache il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
RIMANE INCASTRATO IN UN MACCHINARIO, GRAVE 60ENNE OPERAIO Grave incidente sul lavoro stamane all’interno di uno stabilimento che realizza chiusure metalliche a Montecorvino Pugliano. Un operaio di 60 anni... - facebook.com Vai su Facebook
Resta incastrato col braccio nel macchinario: gravissimo operaio 34enne https://ift.tt/M82kyWl https://ift.tt/JVelnLj - X Vai su X
Incastrato in un macchinario mentre lavora il legno: 44enne in codice rosso - È accaduto nella mattinata a Ruffano, nella zona industriale, all’interno di un’azienda per la lavorazione del legname: in circostanze da chiarire l’uomo, originario di Taurisano, è stato bloccato da ... Secondo lecceprima.it
Operaio 22enne muore incastrato in un macchinario a Monza - Un operaio di 22 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti, mentre si trovava al lavoro a Monza nell'azienda Corioni, che si occupa di ... Si legge su quotidiano.net