Si intitola "Incantamento" la personale di Stefano Chiassai curata da Gianluca Ranzi allestita da domenica 26 e che andrà avanti fino a domenica 8 febbraio 2026 nel complesso di Sant’Agostino. Le opere saranno esposte in chiesa, nel chiostro e nella piazzetta del campanile. La mostra ha il patrocinio del Comune di Pietrasanta e della Provincia di Lucca. Oltre 100 opere compongono il percorso, caratterizzato da lavori, fra cui molti inediti, su carta, arazzi, oggetti di design e sculture che hanno in comune quella trama, quel motivo, quello stile che contraddistingue il disegno di Stefano Chiassai, dal tratto fresco, dinamico e divertente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Incantamento". La mostra di Chiassai