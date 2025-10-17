Inaugurato l' asilo nido comunale Ape Maia in piazza Carafa | può ospitare fino a 36 bambini iscrizioni ancora aperte FOTO
Taglio del nastro, nella mattinata di venerdì 17 ottobre, dell'asilo nido Ape Maia, in piazza Carafa, a Chieti Scalo. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Diego Ferrara, gli assessori all’Istruzione Teresa Giammarino e Lavori Pubblici Stefano Rispoli, le assessore ad Ambiente e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fiumicino – È stato ufficialmente inaugurato l’asilo nido comunale di via Foce Micina, al termine di un lungo e accurato intervento di ristrutturazione che ha restituito alla città una struttura profondamente sicura, moderna e accogliente. Un nome per l’asilo: al vi - facebook.com Vai su Facebook
È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo asilo nido aziendale di Acea, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della Presidente Barbara Marinali e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Palermo. Attivo da oltre vent’anni, l - X Vai su X
Inaugurato a Casapulla l’asilo nido “Pollon”: un nuovo spazio educativo per la prima infanzia - Si è tenuta questa mattina 15 ottobre 2025, alla presenza delle autorità civili, religiose e dei rappresentanti istituzionali del territorio, l’inaugurazione ... napolivillage.com scrive
Casapulla, inaugurato l’asilo nido “Pollon” - Una mattinata che consegna a Casapulla un presidio educativo in più: il 15 ottobre è stato inaugurato l’asilo nido “Pollon”, in via ... Lo riporta pupia.tv
"Piccole gocce": inaugurato oggi il nuovo asilo nido a San Polo di Piave - Taglio del nastro a San Polo di Piave per il nuovo asilo nido “Piccole Gocce”, struttura moderna e sostenibile per le famiglie. Si legge su nordest24.it