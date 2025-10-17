In un hub cittadino sulle Dolomiti prende vita la nuova gelateria di Gunther
Il maestro gelatiere altoatesino inaugura la sua prima sede a Bolzano, nel WaltherPark: un ritorno alle origini che segna una nuova tappa per il brand Gunther Gelato e Golosità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
