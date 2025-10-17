In ritardo all' allenamento? Mawissa costretto a regalare un iPhone a tutti i compagni

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mawissa arriva in ritardo all'allenamento: la punizione? La decide la ruota della fortuna! Al difensore del Monaco ora toccherà regalare a tutto lo spogliatoio un costoso telefono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in ritardo all allenamento mawissa costretto a regalare un iphone a tutti i compagni

© Gazzetta.it - In ritardo all'allenamento? Mawissa costretto a regalare un iPhone a tutti i compagni

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ritardo Allenamento Mawissa Costretto