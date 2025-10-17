Bologna praticamente al completo. Immobile prosegue il lavoro differenziato: niente Cagliari, sarà rivalutato in vista della sfida di campionato con la Fiorentina al Franchi. Oggi intanto, rientrerà in gruppo anche Lucumi, l’ultimo dei nazionali attesi da Vincenzo Italiano per completare le valutazioni sull’undici da schierare alla ripresa. Valutazioni che comprenderanno il turno infrasettimanale di giovedì in casa della Steaua Bucarest, trasferta che si preannuncia fondamentale per il cammino europeo dei rossoblù. Cagliari, Bucarest, Firenze: tre trasferta attorno a cui ruotano molte delle aspirazioni dei rossoblù, che in campionato si sono rilanciati raccogliendo 7 punti tra Genoa, Lecce e Pisa, agganciando il sesto posto dell’Atalanta, ma che sono a caccia del primo colpo esterno della stagione per trovare conferme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In primis riguardano Lucumi, l’ultimo a rientrare dalle Nazionali. Potrebbe partire dall’inizio Casale. I dubbi di formazione per Italiano. Tanti rebus fra Cagliari e Bucarest