In possesso di droga e irregolare 30enne trasportato al Cpr di Bari

Sessantacinque persone sono state controllate e identificate nella giornata di ieri da parte della polizia. Un'operazione denominata di “alto impatto”, servizi che si ripetono settimanalmente, come stabilito dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Arezzo. I. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

