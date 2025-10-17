In ospedale per rubare | razzia tablet e cellulari dei pazienti in attesa di una visita
Derubati dei loro smartphone mentre attendevano nei corridoi del Civile. È quanto è successo ad alcuni pazienti, in attesa di un consulto medico nel reparto di oculistica, nella mattinata di ieri, giovedì 16 ottobre. La segnalazione al numero unico per le emergenze è arrivata nelle prime ore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
GENOVA TODAY > Ladro sorpreso a rubare in una casa, scappa lanciandosi da una finestra e finisce in ospedale, soccorso e arrestato l'articolo > https://www.genovatoday.it/cronaca/via-celesia-ladro-finestra.html © GenovaToday - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso a rubare in una casa si lancia dalla finestra e finisce in ospedale https://ift.tt/HYiw3dv https://ift.tt/NkR3e4Y - X Vai su X