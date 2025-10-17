“Non abbiamo idea di quanto sia alto Victor Wembanyama”. Comincia così un articolo del New York Times che pare un pesce d’aprile: nel 2025, nella lega di basket più ricca e importante del pianeta non sono in grado di misurare l’altezza effettiva dei giocatori. Dicono, pare, che – a occhio – la superstar dei San Antonio Spurs è più alta di tutti gli altri giocatori del campionato americano. “Tuttavia, c’è un po’ di confusione sulla sua altezza e, se ci fidiamo del test visivo potrebbe essere ancora in crescita”. Il punto è che “le altezze ufficiali dei giocatori non sono così affidabili come si potrebbe pensare”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Nba si divertono a sbagliare le misure dei giocatori: non abbiamo idea di quanto sia alto Wembanyama