In mostra l' universo scultoreo di Luciano Navacchia
Il progetto “vetrine d’artista” torna sabato 18 ottobre alle ore 11.30 alla bottega di Sandra e Urbano Fotografi in Corte Dandini e vede protagonista, con una minipersonale, l’artista Luciano Navacchia, che presenterà per l’occasione sette sculture di varie dimensioni realizzate tra il 2013 e il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
