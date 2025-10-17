In minimoto a 13 anni sfreccia tra i vicoli del centro storico | denunciati i genitori per abbandono di minore

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, durante un servizio di controllo economico nella zona del centro storico, hanno notato una mini moto non omologata alla circolazione stradale, che sfrecciava per i vicoli dei Decumani, mettendo in serio pericolo l’incolumità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

