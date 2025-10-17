In Lombardia 17 milioni di ricette in 6 mesi Bertolaso | serve più attenzione ad appropriatezza prescrittiva

Milano, 17 ottobre 2025 - “Nel primo semestre del 2025 in Lombardia sono state registrate oltre 17 milioni di prescrizioni sanitarie, a conferma della solidità e della capacità di risposta del sistema regionale. Le prestazioni effettivamente erogate sono state 6,5 milioni, di cui oltre 109 mila urgenze gestite entro 72 ore, nel pieno rispetto dei tempi previsti. Questi dati confermano che il sistema sanitario lombardo è efficiente, tuttavia, la quantità di prescrizioni ci invita a riflettere sull’appropriatezza e sull’uso consapevole dei servizi”. Questa la riflessione dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, commentando i dati pubblicati nei giorni scorsi sul sito di Regione Lombardia, relativo alle prescrizioni effettuate al sistema sanitario regionale, nel primo semestre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia 17 milioni di ricette in 6 mesi, Bertolaso: serve più attenzione ad appropriatezza prescrittiva

