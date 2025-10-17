In Italia abbiamo un grosso problema di minacce ai giornalisti e quindi alla libertà di stampa

Wired.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci è solo l'ultimo episodio: solo nel 2024, secondo Ossigeno per l'informazione, sono stati 516 i giornalisti minacciati. 🔗 Leggi su Wired.it

in italia abbiamo un grosso problema di minacce ai giornalisti e quindi alla libert224 di stampa

© Wired.it - In Italia abbiamo un grosso problema di minacce ai giornalisti e, quindi, alla libertà di stampa

Argomenti simili trattati di recente

SALARI/ Il grosso problema che pesa sull’Italia nel confronto con l’Ue - in Europa le donne guadagnano il 12% meno degli uomini, in Italia solo il 2,2% in meno, ma non è una buona notizia, perché tutti guadagnano poco; – potere d’acquisto del ... Da ilsussidiario.net

In Italia abbiamo un problema con i bacini idrici: sono pieni di fango - Tonnellate di sedimenti e fango seppelliscono quelli che erano bacini idrici polifunzionali in infrastrutture dimenticate. Si legge su huffingtonpost.it

Mancini: "In Italia abbiamo un problema con i giovani, c'è paura verso di loro" - L'allenatore Roberto Mancini è intervenuto in collegamento video nel corso della cerimonia per il premio Romano Fogli, a Pisa: "In Italia abbiamo questo problema, la paura verso i giovani: conta il ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Abbiamo Grosso Problema