In Grecia diventa legge la giornata lavorativa da 13 ore tra proteste e timori per i diritti dei lavoratori

La nuova norma prevede che gli straordinari vengano retribuiti il 40% in più e che le «giornate lunghe» possano essere 37 all’anno. Ma l’opposizione accusa il governo di «smantellare i diritti dei lavoratori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

