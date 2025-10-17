In gravidanza è normale soffrire di forti mal di testa?
Buongiorno dottore, sono incinta di 20 settimane e soffro spesso di mal di testa molto forti. Non ne soffrivo prima della gravidanza, se non in modo saltuario e leggero, sicuramente non così invalidante. È una cosa normale in gravidanza o magari è un segnale per un problema più serio? Mi è venuta in mente la pressione alta ma l’ultima volta che l’ho misurata era normale. Cosa posso fare? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
