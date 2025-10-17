In Giappone è già epidemia di influenza Allarme in Italia per l' arrivo del virus

Siamo solo a metà ottobre eppure il Giappone ha già dichiarato che nel Paese è in corso un'epidemia di influenza. Ben cinque settimane prima del previsto. La notizia arriva dopo che il numero dei contagi ha superato la soglia di attenzione: alla data del 10 ottobre 2025, i casi confermati in Giappone erano 6.013. Il dato, seppur piccolo se paragonato alla popolazione totale, ha messo in allerta le autorità competenti. Di solito, spiega la sezione Salute de ilsole24ore.it, i focolai influenzali nel Paese si espandono tra fine novembre ed inizio dicembre. Quest'anno il virus (il ceppo influenzale individuato è A H3N2) ha giocato imprevedibilmente in anticipo, iniziando a circolare già a settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

