"In frigo non c'era niente": ha sofferto la fame, poi è arrivata la gloria In bacheca ha 14 scudetti"> Non sempre la vita di un giovane calciatore è tutta rose e fiori. C'è chi cresce nella povertà e deve lavorare il doppio. Molti grandi calciatori hanno alle spalle storie di vita difficili, cresciuti in quartieri poveri o in contesti familiari complicati. Per loro, il calcio rappresentava non solo una passione, ma anche una via di fuga da situazioni di disagio e un'opportunità per costruirsi un futuro migliore. Tra strade polverose e campi improvvisati, questi ragazzi hanno imparato a coltivare talento e determinazione, affrontando sfide quotidiane che hanno forgiato il loro carattere.

