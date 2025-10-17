In Europa si sprecano 130 kili di cibo annui a testa nelle mense scolastiche il 21,7% del cibo non viene consumato 90 grammi al giorno UE | Dimezzare entro il 2030
Nel 2023, secondo i dati Eurostat, nell’Unione europea sono stati sprecati circa 58,2 milioni di tonnellate di cibo, includendo sia la parte commestibile che quella non commestibile — un dato in lieve crescita (+0,7?%) rispetto al 2022 (57,8 Mt). In termini individuali, questo corrisponde a circa 130 kg di cibo spreco pro capite. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La Gdf sequestra 130 chili di marijuana al confine austriaco - I finanzieri del comando provinciale di Udine hanno sequestrato 130 chili di marijuana, trasportati a bordo di un furgone proveniente dall'Est Europa, in transito nel territorio italiano. Da ansa.it