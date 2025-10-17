In città apre Fab300 inaugurato a Novara il nuovo stabilimento di Memc

Novaratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato inaugurato mercoledì 15 ottobre il nuovo stabilimento della Memc a Novara, azienda italiana della società Golbal Wafers: in viale Gherzi ha aperto Fab300, la più avanzata fabbrica europea completamente integrata per la produzione di wafer in silicio da 300 millimetri.L'inaugurazione del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

