In centro a Torino ha aperto Piediny Rosa Chemical e la mamma | Vi aspettiamo per scoprirlo

"Un sogno che diventa realtà. Il nostro negozio è ufficialmente aperto e vi aspettiamo per scoprirlo". In centro a Torino, in Via dei Quartieri 4A, ha aperto in questi giorni Piediny. "Sono Rosa e sono la Ceo di Piediny, il nuovo centro estetico più rosa di Torino", dice in un video sui social. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al via la 15ª edizione di StraWoman, la corsa/camminata non competitiva di Humanitas dedicata alle donne che il 19 ottobre 2025 colorerà di rosa Torino a partire dal Centro Commerciale Lingotto. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/10/al-via-la-15-edi - X Vai su X

L' Oktoberfest.torino torna dal 18 ottobre al 02 novembre al Parco della Pellerina. Si inaugura sabato 18 ottobre dalle ore 11:00 con l’apertura della prima botte, l'accensione delle cucine e pranzo in stile bavarese. Alle 15:30 la festa si sposta in centro! G - facebook.com Vai su Facebook

In centro a Torino ha aperto Piediny, Rosa Chemical e la mamma: "Vi aspettiamo per scoprirlo" - Un angolo nail art per la cura delle vostre mani, una cabina massaggi per rilassarvi e coccolarvi e una cabina pedicure per il benessere dei vostri ... Da torinotoday.it

A Settimo Torinese apre il nuovo Centro del Riuso: meno rifiuti, più sostenibilità - SETTIMO TORINESE – Da mercoledì 15 ottobre Settimo Torinese può contare su un nuovo presidio di sostenibilità ambientale: ha infatti aperto in via Ratera il Centro del Riuso, uno spazio dedicato al re ... Scrive quotidianopiemontese.it

Rinnovamento e novità per Cheers, il locale che ha conquistato il centro di Torino - Il locale amplia la proposta culinaria con eventi a tema e una selezione ricca di birre e piatti originali per ogni palato Ad un anno dall’apertura, CHEERS diventa “grande” ed evolve il suo formato e ... Si legge su msn.com