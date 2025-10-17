In centro a Torino ha aperto Piediny Rosa Chemical e la mamma | Vi aspettiamo per scoprirlo

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un sogno che diventa realtà. Il nostro negozio è ufficialmente aperto e vi aspettiamo per scoprirlo". In centro a Torino, in Via dei Quartieri 4A, ha aperto in questi giorni Piediny. "Sono Rosa e sono la Ceo di Piediny, il nuovo centro estetico più rosa di Torino", dice in un video sui social. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

