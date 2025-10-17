In casa nascondeva 2 chili di cocaina | arrestato dipendente del tribunale di Ancona

Ancona, 17 ottobre 2025 – Trovato con la cocaina in casa scatta l’arresto per un 60enne, dipendente del Tribunale di Ancona che è stato portato in carcere. L’uomo, che a palazzo di giustizia svolge la funzione di autista, si trovava nella sua abitazione a Montemarciano quando i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno effettuato il blitz, mercoledì pomeriggio. Dalla perquisizione effettuata sono emersi due chili di polvere bianca nella disponibilità del dipendente. Dal quantitativo trovato sembra che il carico fosse appena arrivato. Dell’operazione, trapelata in queste ore, non emergono ancora molti dettagli perché l’arresto deve essere ancora convalidato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In casa nascondeva 2 chili di cocaina: arrestato dipendente del tribunale di Ancona

