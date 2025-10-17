In carcere perché avrebbe custodito grosse quantità di droga torna libero dopo 2 settimane
Era stato arrestato lo scorso 2 ottobre nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri, che aveva consentito di smantellare una presunta banda dedita allo smercio di grosse quantità di stupefacenti tra la città e Bagheria. Adesso però il tribunale del Riesame ha totalmente annullato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
