In Calabria oltre un minore su tre vive in condizioni di povertà | dato più alto d’Italia

Ricorre oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà inaugurata dall’Onu. L’obiettivo è ribadire che chi vive in povertà ha il diritto di essere ascoltato, di contribuire al cambiamento e di non essere invisibile, sensibilizzare la società sull’impatto della povertà nel mondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Regione Calabria, in arrivo oltre 23 milioni di euro per gli agricoltori calabresi: Una nuova boccata d'ossigeno per l'agricoltura calabrese. L'Assessorato regionale all'Agricoltura comunica che Arcea, l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agrico

Reggio Calabria, violentano in gruppo minore e la filmano: arrestati tre giovani - Avrebbero violentato in gruppo una ragazzina, costringendola ad accettare di venire filmata durante il rapporto sessuale per poi deriderla con insulti.

Reggio Calabria, violentata e filmata per due anni: tre ragazzi arrestati - Facevano parte del branco, in cui ruotavano almeno 17 uomini, che hanno abusato e ripreso col cellulare una minorenne in diverse location.

Violenza sessuale di gruppo su una minore,arrestati 3 giovani - Tre giovani sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una minore da personale del Commissariato di Palmi della Polizia col supporto del Reparto prevenzione