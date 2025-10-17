In Brianza arriva una nuova maxi biblioteca moderna che conterrà 42mila libri

Monzatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesano Maderno avrà presto la sua nuova biblioteca: moderna, attrezzata, tecnologica e soprattutto sostenibile. Parola dell’amministrazione comunale che l’ha definita come un nuovo polo culturale aggregativo per la città.“La nuova biblioteca - ha confermato il sindaco Gianpiero Bocca - sarà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

