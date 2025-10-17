In Brianza arriva una nuova maxi biblioteca moderna che conterrà 42mila libri
Cesano Maderno avrà presto la sua nuova biblioteca: moderna, attrezzata, tecnologica e soprattutto sostenibile. Parola dell’amministrazione comunale che l’ha definita come un nuovo polo culturale aggregativo per la città.“La nuova biblioteca - ha confermato il sindaco Gianpiero Bocca - sarà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Brianza arriva la mostra su Tiziano https://ift.tt/fVlym4O https://ift.tt/4VjUFDl - X Vai su X
Arriva l'ultimo appuntamento della rassegna Voci Gesti culture del 2025. Domenica 19 ottobre Saul Casalone, ricercatore e collaboratore del Museo Etnografico dell'Alta Brianza, sarà il relatore della conferenza dal titolo"Tenere il tempo. Storia della fisarmonic - facebook.com Vai su Facebook
Cesana Brianza, un maxi parco solare nell’ex cava di Alpetto - È stata sottoscritta ieri la convenzione per la riqualificazione dell’ex miniera di Alpetto, dove verrà ... Da ilgiorno.it
Il maxi piano dell’illuminazione. Luci a led nel cuore di Lissone - La nuova gestione entra nel vivo dopo una vicenda lunga e travagliata fatta di ricorsi e controricorsi. Scrive msn.com