In biblioteca inaugurata la Sala delle Donne | un progetto del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio
Rimini celebra le sue protagoniste con l’inaugurazione della “Sala delle Donne”, un progetto promosso dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio della Provincia di Rimini, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Provincia di Rimini e del Comune di Rimini. L’iniziativa, ispirata alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inaugurata la Biblioteca Gozzi-Calvi: un nuovo spazio di lettura, incontro e meraviglia! Il 14 ottobre abbiamo vissuto una giornata di emozione e gratitudine: è stata inaugurata la Biblioteca Gozzi-Calvi, un luogo che nasce per custodire e accendere la p - facebook.com Vai su Facebook
Rimini celebra le sue protagoniste: inaugurata la “Sala delle Donne” alla Gambalunga - Rimini celebra le sue protagoniste con l’inaugurazione della “Sala delle Donne”, un progetto promosso dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio della ... Segnala chiamamicitta.it