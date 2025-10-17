In Belgio Dazn vuole rinegoziare il contratto e i club sono preoccupati di non ricevere i soldi dei diritti tv

Il calcio belga torna a tremare per i diritti televisivi. La Pro League e Dazn, che a fine 2024 avevano siglato un accordo quinquennale da circa 84 milioni di euro per la trasmissione del campionato, sono finite in una fase di tensione crescente. La piattaforma di streaming, che da questa stagione è titolare esclusiva dei diritti, avrebbe chiesto di rinegoziare il contratto a causa di difficoltà economiche e del mancato accordo con gli operatori di telecomunicazioni locali. Dazn vuole rinegoziare il contratto. Secondo Het Nieuwsblad, il direttore finanziario della Lega ha chiesto di valutare le conseguenze di un’eventuale sospensione dei pagamenti da parte di Dazn, ufficialmente come misura precauzionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Belgio Dazn vuole rinegoziare il contratto e i club sono preoccupati di non ricevere i soldi dei diritti tv

News recenti che potrebbero piacerti

Infortunio in nazionale per Saelemaekers Il belga ha riportato un problema muscolare al flessore e non sarà in campo per Galles-Belgio Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio: a rischio i prossimi match del Milan #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X

24 settembre 09:30 – ITALIA vs Belgio (live su Rai2, Rai Play, VBTV e DAZN) 14:00 – Polonia vs Turchia 25 settembre 09:30 – Repubblica Ceca v - facebook.com Vai su Facebook

In Belgio Dazn vuole rinegoziare il contratto e i club sono preoccupati di non ricevere i soldi dei diritti tv - In Belgio Dazn vuole rinegoziare il contratto e i club sono preoccupati di non ricevere i soldi dei diritti tv ... Riporta ilnapolista.it

Italia-Belgio volley maschile, i quarti di finale del Mondiale: dove vederla in chiaro, orario e precedenti - La partita tra Italia e Belgio sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Secondo ilmessaggero.it