In Baronia la terza edizione del Cammino della Restanza
Tempo di lettura: 4 minuti È giunta alla terza edizione coincidente con la stagione autunnale il Cammino della Restanza, attività promossa dalla neo associazione omonima in collaborazione con la Pro Loco Vallesaccarda ed altre realtà associative del territorio. Per domenica 19 ottobre è prevista la presenza di oltre 100 camminatori provenienti da più province campane, pugliesi e lucane. Il percorso, che unisce i paesi di Trevico — il più alto della Campania — e Monteleone, il più alto della Puglia, ha suscitato nelle precedenti edizioni un forte interesse con un numero importante di partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
