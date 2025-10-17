In Australia Bezzecchi vola nel venerdì di Practice
Il riminese precede l'altra Aprilia di Fernandez e la Ducati di Di Giannantonio. PHILIP ISLAND (AUSTRALIA) - Marco Bezzecchi (Aprilia) domina il venerdì di Practice del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Nonostante qualche acciacco fisico derivante dalla ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
