in arrivo una commedia romantica con zendaya e robert pattinson dal titolo the drama per a24

Una nuova commedia romantica con Zendaya e Robert Pattinson ha una data d’uscita ufficiale. A24 distribuirà il film “The Drama” il 3 aprile in Nord America. Kristoffer Borgli è sceneggiatore e regista del film. È il suo quarto lungometraggio e il secondo con A24, che ha pubblicato la sua commedia nera “ Dream Scenario ” nel 2023. Il film ha debuttato con ottime recensioni alla sua première al Toronto International Film Festival e ha mantenuto le aspettative, assicurando al suo protagonista Nicolas Cage una nomination ai Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musical. “The Drama” è prodotto da Ari Aster e Lars Knudsen, tramite la loro casa di produzione Square Peg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

