In arrivo 3 milioni per un polo di ricerca biomedico e veterinario all' Istituto zootecnico
La Regione Siciliana punta su ricerca e innovazione. L’assessorato regionale alle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo, stanzierà circa un milione di euro, a valere sui fondi Poc, per il progetto Ispemi, promosso da Rimed e Ismett presso l’Istituto zootecnico di Palermo. Si tratta di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Regione Calabria, in arrivo oltre 23 milioni di euro per gli agricoltori calabresi: Una nuova boccata d’ossigeno per l’agricoltura calabrese. L’Assessorato regionale all’Agricoltura comunica che Arcea, l’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agrico - facebook.com Vai su Facebook
Reti di backhaul, in arrivo 95 milioni per collegare 500 Comuni! #dipartimentoperlatrasformazionedigitale #bandaultralarga #fibraottica - X Vai su X
L’Umbria investe 4,3 milioni nel cicloturismo: in arrivo tre nuove ciclovie - Finanziati con 4,3 milioni di euro tre nuovi progetti di ciclovie per sviluppare il cicloturismo in Umbria: tutti i dettagli nell'articolo ... Riporta bikeitalia.it
Da ex base Nato a polo dell'audiovisivo: a Bagnoli nasce la Hollywood campana - Mai nessuno ha investito in cultura come noi Inaugurato il Distretto Campano dell'Audiovisivo. Secondo msn.com
La Sicilia si proietta nel futuro: arrivano 1,3 miliardi di euro per opere pubbliche ed infrastrutture - Il tutto per opere pubbliche di grande valenza sociale e infrastrutturale, che saranno finanziate grazie alla delibera approvata oggi dal governo S ... Secondo msn.com