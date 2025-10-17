In Abruzzo adesione dell' 80% allo sciopero del settore Igiene Ambientale i sindacati | Chiediamo dignità e sicurezza

Solo con il turno della notte e della mattina in Abruzzo l’adesione allo sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale è stato del 70%, ma entro la fine della giornata raggiungerà almeno l’80%. Lo dicono i segretari regionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel che, così come in tutto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

