Imprese motore strategico dell’economia | Ma servono formazione e infrastrutture

La Commissione di studi dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Fermo, presieduta dal professor Simone Brancozzi, ha realizzato anche quest’anno lo studio sull’equilibrio economico-finanziario delle società a responsabilità limitata del Fermano con fatturato superiore a 750 mila euro. Dall’analisi dei bilanci emerge che una realtà del territorio rientra tra le dieci imprese con il miglior miglioramento rispetto all’esercizio precedente, che nel corso dell’assemblea sono sta premiate: un risultato da valorizzare davvero perché racconta la capacità del sistema locale di crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprese motore strategico dell’economia: "Ma servono formazione e infrastrutture"

