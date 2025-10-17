Imprese cultura e sicurezza | la Ue investe 42 miliardi nel Patto per il Mediterraneo

Non tutti sanno che negli ultimi 5 anni gli scambi commerciali tra l?Unione europea e il resto del Mediterraneo sono aumentati di oltre il 60%. Lo sottolinea, opportunamente, la Commissione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Imprese, cultura e sicurezza: la Ue investe 42 miliardi nel Patto per il Mediterraneo

Imprese, cultura e sicurezza: la Ue investe 42 miliardi nel Patto per il Mediterraneo - Non tutti sanno che negli ultimi 5 anni gli scambi commerciali tra l'Unione europea e il resto del Mediterraneo sono aumentati di oltre il 60%.

