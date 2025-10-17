Impresa Paolini! Battaglia di 3 ore e vittoria epica | Jasmine vola in semifinale
L’impresa titanica di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Ningbo segna un momento cruciale nella sua stagione, proiettandola in semifinale dopo una battaglia estenuante contro la campionessa olimpica Belinda Bencic. L’azzurra ha dimostrato una determinazione incrollabile, ribaltando un incontro che sembrava ormai compromesso e imponendosi con il punteggio finale di 5-7, 7-5, 6-3. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma un passo decisivo nella corsa per le ambite WTA Finals di Riad, consolidando la sua posizione tra le migliori del circuito. Un match al cardiopalma: più di tre ore di pura lotta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
