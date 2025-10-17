Imperia il comune di Vallecrosia vuole cambiare nome per non sparire dal web

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Fabio Perri propone di rinominare il Comune per aumentare la visibilità turistica, deciderà il referendum popolare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

imperia il comune di vallecrosia vuole cambiare nome per non sparire dal web

© Tgcom24.mediaset.it - Imperia, il comune di Vallecrosia vuole cambiare nome per non sparire dal web

Approfondisci con queste news

imperia comune vallecrosia vuoleLa rivolta del sindaco contro Google: «Per colpa dell’algoritmo Vallecrosia sparisce dalle mete di mare della Liguria, vogliamo cambiare nome» - A Vallecrosia, piccolo Comune in provincia di Imperia, il sindaco Fabio Perri ha deciso di dichiarare guerra agli algoritmi che “ignorano” la sua città. Come scrive msn.com

imperia comune vallecrosia vuolePochi turisti? Vallecrosia cambia nome per “colpa” dell’algoritmo - Vallecrosia, adagiata sulla Riviera Ligure e compresa tra due celebri località, vuole cambiare nome per attrarre più turisti: la “colpa” sarebbe dell’algoritmo, che non le dà ... Da siviaggia.it

imperia comune vallecrosia vuoleVallecrosia, il piccolo comune ligure che vuole cambiare nome per soddisfare gli algoritmi. D’altronde, da anni stanno cambiando anche le persone. Ma in meglio o in peggio? - Vallecrosia, il piccolo comune ligure che vuole cambiare nome per soddisfare gli algoritmi. blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Imperia Comune Vallecrosia Vuole