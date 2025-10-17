Impennate e guida spericolata con una moto senza targa | fermati e multati dai vigili

Due giovani motociclisti tedeschi sono stati fermati dalla polizia locale Alto Garda e Ledro, durante un controllo nel comune di Torbole, Trento, perché la moto era senza targa. Hanno poi pubblicato un video sui social, dove è documentato anche l'alt dei vigili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Impennate e guida spericolata con una moto senza targa: fermati e multati dai vigili

