Impennate con moto senza targa fermati e multati | il video

Due giovani motociclisti tedeschi hanno girato per le strade vicino al Lago di Garda, in provincia di Trento, con una moto senza targa. Impennate e guida spericolata contromano, il tutto ripreso con un video sui social. I due sono stati poi fermati e multati dalla polizia locale Alto Garda e Ledro nel comune di Torbole. Ecco le immagini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Impennate con moto senza targa, fermati e multati: il video

