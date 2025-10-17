Impallomeni analizza | Roma-Inter banco di prova loro per questo motivo Gasperini deve capire se…

Inter News 24 Impallomeni analizza il big match della settima giornata di Serie A Roma Inter. Di seguito le sue parole rilasciate a TMW Radio. Stefano Impallomeni, ospite a TMW Radio, ha commentato il big match tra Roma e Inter, in programma domani valido per la settima giornata di Serie A. Secondo l’ex calciatore, la sfida sarà particolarmente importante per i nerazzurri, chiamati a dimostrare il loro valore contro una Roma solida ma che deve ancora mostrare qualcosa in attacco. SULLA SFIDA ROMA-INTER – «Il banco di prova è più per l’Inter. Gasp deve capire se la Roma ha altro oltre a questa solidità difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Impallomeni analizza: «Roma-Inter, banco di prova loro, per questo motivo. Gasperini deve capire se…»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Impallomeni: “Domani banco di prova più per l’Inter. Gasp deve capire una cosa. Non vedo come…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha detto la sua sul big match tra Roma- Si legge su msn.com

TMW RADIO - Impallomeni: "Frattesi farebbe comodo alla Roma. Juve, non mi priverei di Chiesa" - Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, dei temi della Serie A. Segnala tuttomercatoweb.com

Impallomeni: “Torino in crisi come il Genoa, attenzione però perchè…” - Il sabato della sesta giornata di Serie A lo aprirà Lazio Torino: proprio del match ha parlato in un’intervista ai microfoni di TMW Radio Stefano Impallomeni, che ha così analizzato la sfida tra bianc ... Come scrive msn.com