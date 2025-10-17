Impallomeni analizza | Roma-Inter banco di prova loro per questo motivo Gasperini deve capire se…

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Impallomeni analizza il big match della settima giornata di Serie A Roma Inter. Di seguito le sue parole rilasciate a TMW Radio. Stefano Impallomeni, ospite a TMW Radio, ha commentato il big match tra Roma e Inter, in programma domani valido per la settima giornata di Serie A. Secondo l’ex calciatore, la sfida sarà particolarmente importante per i nerazzurri, chiamati a dimostrare il loro valore contro una Roma solida ma che deve ancora mostrare qualcosa in attacco. SULLA SFIDA ROMA-INTER – «Il banco di prova è più per l’Inter. Gasp deve capire se la Roma ha altro oltre a questa solidità difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

