La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 17 ottobre. Dopo lo sgombero del 21 agosto, il Leoncavallo non si arrende: il 22 ottobre all'Arci Milano terrà un'assemblea per riaffermare il diritto dei centri sociali a esistere e a restare in via Watteau, la sua storica sede. Il trasferimento imposto dal Comune in via San Dionigi è giudicato inaccettabile, segno di un potere che preferisce cancellare invece di ascoltare. «Il Leoncavallo non si archivia», rivendicano. La tesi è che se le istituzioni non sanno difendere via Watteau, sarà il Leoncavallo a farlo, con due giorni di iniziative diffuse e concerti il 18 marzo e il 1° maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - #iltempodioshø