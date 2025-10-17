Illegalità alle camere mortuarie la Corte dei Conti condanna 6 addetti a risarcire l' Ausl Romagna

Arriva la condanna della Corte dei conti (il tribunale che si occupa dei controlli sulla gestione del denaro pubblico) per 6 addetti alle camere mortuarie dei presidi ospedalieri di Lugo e Faenza, che la sezione giurisdizionale di Bologna ha recentemente condannato a risarcire in favore dell’Ausl. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

