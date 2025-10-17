Ilde grande festa per i suoi 105 anni | Ha sconfitto il Covid due volte

Una vita che sarebbe da racchiudere in un romanzo, quella di Ilde Lambertini. La seconda donna più longeva di Budrio ha compiuto 105 anni. Nonna, bisnonna e trisavola, ha sconfitto il Covid due volte e viaggiato il mondo fino a dieci anni fa. E dopo i grandi festeggiamenti che le hanno organizzato alla casa di riposo di Argenta, dove sta da qualche anno, a raccontare la vita di Ilde è la nipote Michaela: "La nonna è nata a Mezzolara il 15 ottobre del 1920. Figlia unica in tempi in cui esserlo era fuori dal comune. Questo le ha permesso, però, grazie anche ai suoi genitori, di poter vivere una vita serena senza mai patire la fame o la povertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

