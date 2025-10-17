Il voto in Bolivia che volta pagina dopo 19 anni di potere della sinistra indigenista

Stanno per terminare 19 anni di potere della sinistra radicale indigenista in Bolivia, con il ballottaggio di domenica tra il democristiano Rodrigo Paz Pereira e il candidato di destra Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez. “Tuto si presenta come una sorta di Milei boliviano; il ‘capitalismo per tutti’ di Paz potrebbe evocare Hernando de Soto”, ci spiega Cecilia Requena Zarate: già senatrice, e ora eletta come deputato per La Paz come capolista nella coalizione centrista del terzo classificato, Samuel Doria Medina. Al primo turno Paz è arrivato primo a sorpresa, ma adesso i sondaggi darebbero come vincitore Quiroga. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

