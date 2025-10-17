Il voto in Bolivia che volta pagina dopo 19 anni di potere della sinistra indigenista

Stanno per terminare 19 anni di potere della sinistra radicale indigenista in Bolivia, con il ballottaggio di domenica tra il democristiano Rodrigo Paz Pereira e il candidato di destra Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez. “Tuto si presenta come una sorta di Milei boliviano; il ‘capitalismo per tutti’ di Paz potrebbe evocare Hernando de Soto”, ci spiega Cecilia Requena Zarate: già senatrice, e ora eletta come deputato per La Paz come capolista nella coalizione centrista del terzo classificato, Samuel Doria Medina. Al primo turno Paz è arrivato primo a sorpresa, ma adesso i sondaggi darebbero come vincitore Quiroga. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il voto in Bolivia, che volta pagina dopo 19 anni di potere della sinistra indigenista

Picaro (FdI), 'la Bolivia volta pagina e si sposta a destra' - "Le elezioni si sono svolte in maniera ordinata e pacifica, fatto non scontato dopo gli incidenti del 2019 e il tentato colpo di stato del 2024. Lo riporta ansa.it

Bolivia, Evo Morales escluso dal voto. Sostenitori in rivolta - Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha confermato il rigetto della candidatura di Evo Morales alle elezioni di agosto. Come scrive ilmanifesto.it