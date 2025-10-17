Il virus Fifa colpisce ancora | l’effetto infortuni in nazionale sulla Serie A

Il paradosso è che, rispetto ad altre finestre dedicate alle nazionali, è anche andata bene. Nel senso che dei 102 giocatori della Serie A costretti al giro del mondo, non solo figurato, per rispondere alla chiamata dei rispettivi ct non sono molti quelli tornati alla base con acchiacchi o infortuni veri e propri. Fine del paradosso. Perché poi vai a spiegarlo a Max Allegri o ai tifosi del Milan che hanno vissuto due settimane ad alta tensione tra un bollettino medico e l’altro e che dovranno fare a meno di un paio di pilastri alla ripresa del campionato. In Spagna da tempo lo hanno ribattezzato “Virus Fifa” e da tempo hanno scoperto che non esiste cura, né antidoto. 🔗 Leggi su Panorama.it

