Il vincitore di Sanremo 2026 potrà andare a Eurovision Song Contest se rinuncia decideranno Carlo Conti e la Rai | l’unica novità del regolamento

Carlo Conti ha svelato ieri, giovedì 16 ottobre, il regolamento del prossimo Festival di Sanremo 2026 che, di fatto, ricalca quello del precedente anno. Il Festival si articolerà in cinque serate trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 febbraio 2026. I Big previsti saranno 26 (per ora) e il direttore artistico nonché conduttore della kermesse, Carlo Conti, ha anticipato al Tg1 che saranno svelati “anche prima del primo dicembre”. Insomma una lotta contro il tempo nonostante il Festival quest’anno cada a fine febbraio per non sovrapporsi alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il vincitore di Sanremo 2026 potrà andare a Eurovision Song Contest, se rinuncia decideranno Carlo Conti e la Rai: l’unica novità del regolamento

