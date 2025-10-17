Il video editoriale - La bomba nell' auto di Sigfrido Ranucci e l' attacco alla libertà di stampa

Ilsecoloxix.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno con circa un chilo di esplosivo posizionato vicino all'auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Subito è arrivata la solidarietà da parte del mondo della politica e dei colleghi, tra cui anche quella de Il Secolo XIX. Il direttore Michele Brambilla ricorda come il mestiere del giornalista oggi sia spesso denigrato dalle persone, ma che la libertà di stampa è un fatto che riguarda tutti quanti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

il video editoriale la bomba nell auto di sigfrido ranucci e l attacco alla libert224 di stampa

© Ilsecoloxix.it - Il video editoriale - La bomba nell'auto di Sigfrido Ranucci e l'attacco alla libertà di stampa

Scopri altri approfondimenti

Video. Hiroshima ricorda le vittime nell'80° anniversario della bomba atomica - Hiroshima ha commemorato l'80º anniversario del bombardamento atomico statunitense che devastò la città e uccise 140. Riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Video Editoriale Bomba Nell