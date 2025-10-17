Il video editoriale - La bomba nell' auto di Sigfrido Ranucci e l' attacco alla libertà di stampa

Un ordigno con circa un chilo di esplosivo posizionato vicino all'auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Subito è arrivata la solidarietà da parte del mondo della politica e dei colleghi, tra cui anche quella de Il Secolo XIX. Il direttore Michele Brambilla ricorda come il mestiere del giornalista oggi sia spesso denigrato dalle persone, ma che la libertà di stampa è un fatto che riguarda tutti quanti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

