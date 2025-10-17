Il video editoriale - La bomba nell' auto di Sigfrido Ranucci e l' attacco alla libertà di stampa
Un ordigno con circa un chilo di esplosivo posizionato vicino all'auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Subito è arrivata la solidarietà da parte del mondo della politica e dei colleghi, tra cui anche quella de Il Secolo XIX. Il direttore Michele Brambilla ricorda come il mestiere del giornalista oggi sia spesso denigrato dalle persone, ma che la libertà di stampa è un fatto che riguarda tutti quanti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Una bomba contro la libertà di stampa: l’attacco a Ranucci è un segnale inquietante per tutti Un'aggressione vile e grave che impone unità, responsabilità politica e una risposta immediata contro ogni intimidazione. #editoriale Vai al primo commento Vai su Facebook
Stanotte una bomba ha distrutto l'auto di @SigfridoRanucci , anima di #Report, e per poco non ha ucciso sua figlia, passata di lì poco prima. Già due mesi fa la #RAI gli ha tolto la responsabilità della firma: contratti, trasferte, scelte editoriali, tutto strappato dalle - X Vai su X
