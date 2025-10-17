Il vibe coding è il nuovo open source e non è un complimento
Come nel caso dei progetti “aperti", affidarsi sempre più al codice generato dall'AI per sviluppare software è un rischio dal punto di vista della cybersicurezza. 🔗 Leggi su Wired.it
Vibe Coding, 10 strumenti per sviluppatori che vale la pena di provare - Karpathy ha sottolineato la minima interazione con la tastiera, affidandosi pesantemente all'IA per gestire le attività di programmazione e accettando il codice generato dall'IA senza esaminare ... Si legge su tomshw.it
Con l’intelligenza artificiale diventeremo tutti programmatori? - fondatore di OpenAI, scrisse su X che «il linguaggio di programmazione più in voga del momento è l’inglese». Segnala ilpost.it
Vibe coding: esplode la domanda di esperti per riparare il software creato dall'AI - Il vibe coding, ovvero lo sviluppo di software tramite AI generativa, ha generato una nuova economia: cresce la domanda per sviluppatori esperti capaci di correggere bug, ottimizzare UI e risolvere ... Lo riporta hwupgrade.it