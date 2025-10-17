Il Vernacoliere si ferma | I costi sono troppo alti La satira non esiste più

di Iacopo Nathan "Dopo il numero di novembre Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni ". Una bandiera di livornesità, del dissacrante e pungente animo labronico, un misto di cultura popolare e costume, che potrebbe smettere di sventolare libera. L’annuncio arriva direttamente da Mario Cardinali, padre, direttore e volto del mensile satirico più famoso d’Italia, che decide di gettare la spugna. Dal 1982, anno di inizio della pubblicazione (ma l’esordio ufficiale è nel 1961, sotto il nome di “Livorno Cronaca“), il mondo è cambiato, ma il Vernacoliere c’è sempre stato, e fra poche settimane potrebbe non esserci più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Vernacoliere si ferma: "I costi sono troppo alti. La satira non esiste più"

