Il Vernacoliere non pubblicherà più da Novembre prossimo

Il “Vernacoliere”, mensile satirico in vernacolo toscano, o, meglio, livornese, chiuderà i battenti dopo l’edizione di Novembre. Lo ha annunciato su Facebook Mario Cardinali, direttore del giornale. Di seguito quanto apprendiamo da Rainews. Il Vernacoliere chiude, colpa della crisi dell’editoria cartacea. Così Rainews: “La decisione, definita una “ pausa di riorganizzazione ” in attesa di “ tempi migliori ”, è motivata dalla  crisi dell’editoria cartacea, dall’avanzata del  digitale  e dalla  stanchezza personale  di Cardinali. Il direttore  a 88 anni si dice “ un po’ stanchino ”. Tuttavia, spiragli di speranza arrivano da iniziative locali, come quella proposta dal sindaco di Livorno,  Luca Salvetti, per rilanciare il giornale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

