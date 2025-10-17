Il Vernacoliere è al canto del cigno Così il telefonino ha ucciso la satira
Mario Cardinali, lo storico direttore-editore del mensile livornese di sberleffi, annuncia dopo 65 anni: «A novembre l’ultimo numero, pesa la crisi della carta. Aspettiamo tempi migliori». Che speriamo arrivino. 🔗 Leggi su Laverita.info
