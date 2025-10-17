Il vecchio bagno pubblico che nasconde un pezzo d’Asia dove mangiare zuppe cinesi e verdure perfette

Gamberorosso.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere più vivace di Londra est, un piccolo palazzo si trasforma in mensa sociale. Il menu? piatti semplici che tengono insieme una comunità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il costume da bagno che nasconde i fianchi è virale (e lo trovi scontato al 70%) - Si tratta di un costume da bagno composto da due pezzi: un boyshort e un mini dress con una gonna che nasconde i fianchi e avvolge in modo gentile le forme. Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Vecchio Bagno Pubblico Nasconde